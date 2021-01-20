نائبة لوزير التعليم: «مش أي تجربة تعليمية يمكن تطبيقها في مصر»

انتقدت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، الغش فى أبحاث الطلاب، بقولها: "الأبحاث وصل سعرها فى السوق السوداء لـ250 و300 جنيه".وأكدت أبوشقة، في كلمتها بالجلسة العامة، أمس، في تعقيبها على كلمة وزير التربية والتعليم، إنه لا بدّ من دراسة طبيعة البلد وتركبيتها وشكلها قبل تطبيق أي منظومة خارجية، لأنه ببساطة أي منظومة وأي تطور خارجي وأي تجربة لا يمكن تطبيقها على مصر لا بدّ من دراسة والاستعانة بخبراء.تابعت بأن أزمة التعليم لا يمكن أن تحل إلاّ بآليات معينة، ولا بدّ أن نأخذ المشكلة من كافة جوانبها (طالب، معلم، ومنظومة لوجستية يتم فيها أداء الرسالة التعليمية.وتعجبت النائبة البرلمانية من حصر التعليم في تابلت وكتب عليها أشكال كرتونية جميلة، مشددة على أن التعليم فيه مشاكل كبيرة جدًا، موجهة حديثها لوزير التعليم:"حضرتك بتقول حتى مشكلة الأبنية ممكن ما تتحلش.. يعني إيه؟" لو سيبنا المشكلة كده هندخل في دوامة مش هنخرج منها الطالب محتاج تعليم نفسي المعلم مش مقتنع بالمناهج ولا يستطيع التعامل معاها".واستطردت أبو شقة إلى أزمة كورونا التي عاشها الشعب المصري إبان حظر التجوال ولم يستحمل طاقة الإنترنت كثافة كل الطلبة والأهالي في البيوت وحصل صعوبات، متساءلة: "هتعمل إيه في منظومة الثانوية العامة؟ وهتطور نظام الأسئلة إزاي؟"، مستشهدة بواقعة سحب امتحان السات الشهادة الأمريكية الذي تم تسريبه وهى واقعة تسريب امتحان أجنبي تم معاقبتنا سنتين، وولادنا لو قدموا جامعات أجنبية مش هيعرفوا، لازم نشوف طبيبعة البلد بتاعتنا وما يناسبها قبل تطبيق أي منظومة.