الصين: توسيع التعاون الثنائي مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن أملها في تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتوسيع التعاون الثنائي لدفع العلاقات بين الجانبين إلى مسار التنمية الصحيح، وأن تلتقي الحكومة الأمريكية الجديدة والصين في منتصف الطريق.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" - في تصريح اليوم، تعليقا على الدعوة لتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة التي أطلقها مؤخرا "كورت كامبل" المرشح لـمنصب منسق البيت الأبيض للعلاقات مع الصين- إنه "على الرغم من وجود خلافات بين الصين والولايات المتحدة، فإن هناك مصالح مشتركة ومساحة واسعة النطاق للتعاون بين البلدين اللذين يتحملان مسؤوليات خاصة عن السلام والتنمية في العالم".وأضافت يينج أن الصين ترى دائما أن العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة تتفق مع المصالح الأساسية للشعبين وتلبي التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي، مشيرة إلى أن الصين لها سياسة ثابتة وواضحة تجاه الولايات المتحدة، وملتزمة بتطوير علاقات ثنائية بعيدة عن الصراع والمواجهة وتتسم بالاحترام والتعاون متبادل المنفعة، وتحمي في الوقت نفسه سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية بحزم.وتابعت يينج أن الصين تأمل في تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتوسيع التعاون الثنائي لدفع العلاقات بين الجانبين إلى مسار التنمية الصحيح في أقرب وقت ممكن، بما يعود بالنفع بشكل أفضل على الشعبين وشعوب العالم.