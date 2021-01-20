استمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، استمرار عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة والتأكيد أيضا على متابعة المرضى والاطمئنان عليهم ورصد أي سلبيات.وتوجهت الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، إلى مستشفى قطور المركزي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، وحصر إجمالي عدد الأسرة المخصصة للعزل بالمستشفى والعناية المركزة، والتأكد من سلامة تنكات الأكسجين، وكذا انتظام الأطقم الطبية والتمريض ومراجعة بروتوكول العلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.