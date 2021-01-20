رئيس مدينة بورفؤاد يقيم احتفالًا للعاملين الأقباط (صور)

نظم اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، احتفالية، اليوم الأربعاء، لتهنئة الأخوة الأقباط العاملين بديوان عام المدينة بمناسبة عيد الغطاس.وقدم "عامر" التهنئة للأخوة الأقباط أبناء الوطن، مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ، وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملون من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على مصرنا الغالية، وأن يحفظ شعبها من كل مكروه.وأكد أن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن، وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.