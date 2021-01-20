رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يقيم احتفالًا للعاملين الأقباط (صور)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:27 م
رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد يقيم احتفالا للعاملين
بورسعيد:شيماء رشاد
طباعة
نظم اللواء محمد عامر، رئيس مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، احتفالية، اليوم الأربعاء، لتهنئة الأخوة الأقباط العاملين بديوان عام المدينة بمناسبة عيد الغطاس.

وقدم "عامر" التهنئة للأخوة الأقباط أبناء الوطن، مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذي صنع التاريخ، وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملون من أجل رفعة الوطن، داعيًا المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على مصرنا الغالية، وأن يحفظ شعبها من كل مكروه.

وأكد أن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش وحب الوطن، وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

موضوعات متعلقة

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

الحكومة تنفي تعطيل «التحصيل الإلكتروني للمدفوعات» لتحصيل غرامات

الصور

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ أجاثا كريستى أثناء زيارتها لمصر

طبعة جديدة من «أطياف» لـ رضوى عاشور عن دار الشروق

«أبطال من ذهب».. كتاب يرصد قصص كفاح نجوم من الرياضة المصرية

نادي جديد للقصة بمكتبة مصر العامة بالدقهلية