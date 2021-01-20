ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان لـ65 ألفًا









ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين في شرق السودان إلى 65 ألفا و679 لاجئا، بينهم 38 ألفا و905 لاجئين ينتظرون الانتقال إلى المعسكرات الدائمة.وقال عبدالعال محمد أحمد مدير الإعلام والعلاقات العامة بمعتمدية اللاجئين بالسودان: إن 149 لاجئا دخلوا- اليوم- إلى مركز الاستقبال في منطقة "حمدايت"، في القضارف بشرق السودان.وأوضح أنه تم ترحيل 720 لاجئا- اليوم- من "حمدايت" إلى معسكر "الطنيدبة"، الذي استقبل حتى الآن أكثر من 8 آلاف لاجئ.