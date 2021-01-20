جينيفر لوبيز تحيى حفل تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا

أحيت المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد مشاركة ليدي جاجا في افتتاح الحفل.وأكد بايدن، اليوم، قبل مراسم التنصيب أن ما يجري في الوقت الحالي من مراسم تنصيبه هو "يوم جديد في أمريكا".وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عبارة بايدن تعد أول تدوينة له على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" في يوم تنصيبه، بعد لحظات من مغادرة دونالد ترامب العاصمة واشنطن للمرة الأخيرة رئيسًا للبلاد.