رانيا السيد تنضم لأسرة «يحكى أن» على شاشة ماسبيرو

انضمت الإعلامية رانيا السيد، لأسرة برنامج "يحكى أن" الذي يذاع عبر شاشتي "الأولى" و"الفضائية المصرية" كل أربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرا.وكان برنامج «يحكى أن» قد انطلقت أولى حلقاته السبت في الرابعة مساءً من تقديم محمد رفعت الذي سيقدمه يومي السبت والأحد من كل أسبوع، فيما تقدم الإعلامية ريهام الشيخ حلقة الإثنين من البرنامج، بينما تقدم إيمان مختار حلقة يوم الثلاثاء من البرنامج، أما الإعلامية نجوى إبراهيم فستقوم بتقديم حلقة يوم الأربعاء من البرنامج.يذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء في الرابعة عصرًا على شاشتي "الأولى" و"الفضائية المصرية"، وذلك في إطار الخريطة البرامجية الجديدة لشاشة التليفزيون المصري التي كانت تضم خلال الأيام الماضية عددًا من المذيعين.