غدًا.. سامح حسين ضيف «خطوة عزيزة» على «المحور»

يحل الفنان سامح حسين، ضيفا على شاشة قناة المحور، غدًا الخميس، في برنامج "خطوة عزيزة" تقديم الإعلامية نورا أيمن.ويتحدث سامح خلال البرنامج عن أهم محطات مشواره الإنساني ورحلته مع عالم الفن التي مر فيها بمواقف لا تزال خالدة في ذاكرته.ويتطرق الفنان الكوميدي لسر ارتباط تجاربه الناجحة في الأعمال الفنية والبرامج بالستات، وحكاية زواجه وعلاقته ببناته وسبب غيابه الملحوظ عن المناسبات الفنية والمهرجانات.البرنامج يشهد حضور مميز لعدد من الفنانات مثل نهال عنبر، انتصار ومي كساب من خلال المداخلات الهاتفية.يذكر أن برنامج "خطوة عزيزة" يعرض الخميس من كل أسبوع عبر شاشة المحور، ويسلط الضوء على نجوم المجتمع والفن وعدد من الرموز المضيئة من المجتمع المصري في كافة المجالات، ويتطرق معهم لأهم التجارب التي مروا بهم وتأثيرها على ملامح شخصيتهم.البرنامج من إخراج محمد السيد، البرديوسر رويدا جمال.