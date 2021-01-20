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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ قنا: تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط خلال أيام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:08 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه سيتم تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيتم البدء في فتح الوصلات المنزلية للصرف على خطوط الشبكات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمتابعة مشروع الصرف الصحى لمدينة قفط الممول من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، بحضور المهندس عبده صالح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب، والنائب عبدالفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ، ومحمد موسى رئيس مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ قنا محطة الرفع رقم 1 و3 بمشروع الصرف الصحى لمدينة قفط، موضحا أن المشروع يتكون من (محطة معالجة رئيسية بنظام برك الأكسدة - محطات رفع - خطوط طرد - عدايات - شبكات انحدار - أحواض الموازنة وخط طرد المياه المنقاه)، والتى تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى من المشروع إلى ١٥ ألف م٣يوم بتكلفة ١٦٧ مليون جنيه، ويخدم مدينة قفط والقرى التابعة لها ويستفيد منه ١٢٠ ألف مواطن.

الجدير بالذكر أن محافظة قنا وقعت اتفاقية مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستكمال مشروع الصرف الصحى بمركزى قفط ونقادة بتكلفة تقدر بحوالى 330 مليون جنيه، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ بمحافظتى قنا وسوهاج.

وذكر محافظ قنا أن إجمالى الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بلغ ٦.٤ مليار جنيه، حيث تم تنفيذ ٥٨ محطة مياه شرب، كما يجرى استكمال تنفيذ ٣٧ محطة وشبكات مياه، مضيفا أنه تم تنفيذ ٥ مشروعات في قطاع الصرف الصحي، كما يجرى استكمال تنفيذ ٢٦ مشروعا آخر، مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب الصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التي تعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها.

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