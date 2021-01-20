كاميلا هاريس نائبًا للرئيس الأمريكي بايدن

أقسمت كاميلا هاريس، اليوم الأربعاء، اليمين كنائبة للرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ عملها رسميا في البيت الأبيض.وقالت هاريس- أول نائب رئيس أمريكي امرأة من أصول هندية- إن أحداث اليوم هي صفحة جديدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.وصف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ما يجري في الوقت الحالي من مراسم تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، بأنه "يوم جديد في أمريكا".وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن عبارة بايدن تعد أول تدوينة له على موقع التغريدات المصغرة "تويتر" في يوم تنصيبه، بعد لحظات من مغادرة دونالد ترامب العاصمة واشنطن للمرة الأخيرة رئيسًا للبلاد