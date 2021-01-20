محافظ الإسكندرية: تخصيص كابينة مجانية للأقزام بشاطئ ستانلي

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، على تخصيص كابينة بشاطئ ستانلي بالمجان للأقزام بالإسكندرية.جاء ذلك بعد وعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقاءه بالأقزام، وتوجيهه بتقديم كامل الدعم والتسهيلات اللازمة.وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في ضوء توفير حزمة من الخدمات لأبنائنا من الأقزام، لافتًا إلى أنه كان قد اجتمع بنقيب الأقزام بالإسكندرية، وتم الوقوف على التحديات التي تواجههم ومشاكلهم والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.وأكد الشريف أن المحافظة تعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات أمام أبنائها من الأقزام وقصار القامة، والعمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من مجتمعنا.جاء المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.