مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث مرورى بدمياط

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في اصطدام سيارة بدراجة بخارية، اليوم الأربعاء، أمام شركة بترول الوسطانى طريق أم الرضا بدمياط.وتجمهر الأهالي، وتعطلت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث، وتبين وفاة الشاب "فارس عوض المسلمي"، 20 سنة، من قرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ بدمياط، يبلغ من العمر ٢٠ عامًا، كما أصيب شاب آخر، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ووضعه تحت الملاحظة.تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وإخطار ذوي المتوفي لاستلام جثمانه واستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.