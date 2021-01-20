الذهب يصعد 1% مع تراجع الدولار بفعل «تصريحات التحفيز»

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، 1% إذ تراجع الدولار بعد دعوة جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية إلى تحرك كبير بشأن تدابير لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من تداعيات فيروس كورونا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1851.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش، وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1851.70 دولارا للأوقية.ويعتبر الذهب بوجه عام تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن تحفيز واسع النطاق، لكن ارتفاع العوائد على السندات يشكل تحديا لذلك في الآونة الأخيرة حيث يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرا عائدا.وحثت يلين في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 % 25.33 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 % إلى 1090.85 دولار وربح البلاديوم 0.6 % إلى 2367.26 دولار.