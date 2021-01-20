جريتا تونبرج تسخر من ترامب: «مسنّ سعيد جدًا»

رحبت الناشطة البيئية السويدية جريتا تونبرج، اليوم الأربعاء، على طريقتها بمغادرة دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، إذ وصفته في تغريدة بأنه "مسنّ سعيد جدًا" في استعارة ساخرة لنعوت أطلقها ترامب في حقها سنة 2019.وكتبت تونبرج البالغة 18 عاما عبر تويتر "هو يبدو رجلا مسنا سعيدا جدا يتحرق لاكتشاف مستقبل مشرق ومذهل، إنه أمر يبعث على السرور"، مرفقة رسالتها بصورة دونالد ترامب بوجه قاتم على سلالم طوافته قبيل انتهاء ولايته.وفي سبتمبر 2019، كتب دونالد ترامب صاحب المواقف المشككة بمخاطر التغير المناخي والذي لطالما سخر من الناشطة الشابة، تغريدة مشابهة في حق جريتا تونبرج.وهو كان يعلق على كلمة ألقتها الناشطة السويدية خلال قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ في نيويورك حملت فيها على قادة العالم متهمة إياهم بأنهم "سرقوا أحلامها وطفولتها".وفي رد على تغريدة ترامب، غيّرت تونبرج النبذة التعريفية عنها على حسابها عبر تويتر، مستعيدة عبارات سيد البيت الأبيض في حقها. وكتبت في تعريفها عن نفسها "شابة سعيدة جدًّا متحرّقة لاكتشاف مستقبل مشرق ومذهل".وفي نوفمبر، بعد الانتخابات الرئاسية، استعارت تونبرج أيضا عبارات استخدمها ترامب في حقها في تغريدة سابقة له نهاية 2019. وكتبت ساخرة "على ترامب العمل على التحكم بغضبه والذهاب لمشاهدة فيلم قديم مع صديق! إهدأ يا ترامب، إهدأ".