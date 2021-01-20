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تقارير ومتابعات

شروط التطوع في القوات المسلحة ٢٠٢١ وموعد سحب الملفات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:46 م
التطوع في القوات
التطوع في القوات المسلحة
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالجيش المصري محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة شروط التطوع في القوات المسلحة ٢٠٢١ وموعد سحب ملفات التطوع في القوات المسلحة 2021 عقب إعلان وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي موعد سحب الملفات والشروط المطلوبة للتقديم.

شروط التطوع في القوات المسلحة ٢٠٢١ وموعد سحب الملفات

وفقا لتصريحات القوات المسلحة بقبول دفعة جديدة من المتطوعين للالتحاق بالجيش المصري فإنه يجب أن تتوافر الشروط التالية في المتقدمين:-

أن يكون مصري ومن أبوين مصريين 

أن يجتاز الراغب في التطوع كافة الكشوفات الطبية والفحوصات المؤهلة للتطوع

ألا يقل سن الراغب في التطوع عن 15 سنة ولا يزيد عن 35 سنة

أن يتعهد الراغب في التطوع بعدم الزواج طول فترة التطوع
أن يكون حسن السيرة والسلوك 

ألا يكون قد صدر ضده حكما قضائيا من قبل

المستندات المطلوبة للتقديم في الالتحاق بالجيش المصري

يجب على الراغبين في التطوع في القوات المسلحة المصرية من المستوفين للشروط المعلن عنها مسبقا تقديم الأوراق التالية عقب سحب ملفات التطوع :-

صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر
صورة المؤهل الدراسي إن وجد 
رخصة قيادة إن وجدت
صحيفة الحالة الجنائية 
8 صور شخصية 4×6 
فيش البصمات جند 1 

مواعيد سحب ملفات التطوع في الجيش المصري

يترقب الكثير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالجيش المصري من اللذين تتوافر فيهم شروط الالتحاق محركات البحث لمعرفة شروط التطوع في القوات المسلحة ٢٠٢١ وموعد سحب الملفات خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل ليتمكنوا من سحب الملفات من خلال مقرات مناطق التجنيد والتعبئة لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.

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