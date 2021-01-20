المركزى الليبى: 1.27 مليار دينار لمجابهة كورونا خلال 2020

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أن إجمالي أذونات الصرف المنفذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال 2020 بنحو 1.27 مليار دينار.وأوضحت المصرف المركزي- في بيان حول الإيراد والإنفاق خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2020، وفقًا لبوابة الوسط الليبية- أن إجمالي أذونات الصرف المقدرة؛ لمجابهة الجائحة لا يشمل نفقات الباب الرابع على مواجهة الجائحة.وفي سياق متصل وجه المركز الليبي لمكافحة الأمراض، مديريات الخدمات الصحية بالبلديات بالاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.