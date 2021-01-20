قشة الغارقين.. مينا يطهو الطعام ويوصله مجانا لمرضى كورونا (فيديو)

في خدمة المرضى حاول مينا فؤاد صاحب الـ45 عاما أن يرسخ حياته، فعمل الخير طاقة تلازمه دائما، ولكونه يعمل طباخ بشكل خاص حاول تطبيق مهنته في عمل وجبات لمرضى كورونا.وبالتزامن من تفشي وباء كورونا بشكل كبير مؤخرا قرر هو ومجموعة من أصدقائه بتخصيص ظرف وجمعوا الأموال بين بعضهم، وبدأ مينا بتنفيذ فكرة عمل وجبات لمرضى كورونا بعد أن تعرض لموقف شجعه على ذلك، وقال لـ"الدستور" إنه قرر مساعدة المرضى الذين ينفر منهم الجميع، حيث إنه شعر بذلك عندما تعرض لحادث بالشارع في أيام انتشار وباء كورونا العام الماضي ولم يقبل أحد على مساعدته خوفا على أنفسهم منه.وفي المقابل حاول البعض مساعدته وهو ما جعله يهتم بتلك الفئة في عمله الخيري، وعليه نشر بعض الكلمات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحا خلالها أنه يقوم بعمل وجبات بشكل مجاني ويقوم بتوصيلها لهم في اعتقاد أنه يخاطب مجتمعه فقط بمنطقة شبرا مصر.ولكن خلال ساعات قليلة انتشر المنشور بين الكثير وبدأت الاتصالات تتزايد عليه من كل المناطق والمحافظات."وانت بتخدم المرضى مايهمكش مسيحي ولا مسلم ولا عمره ولا حالته المادية"، كلمات أوضح مينا أنه اتفق عليها هو وأصدقائه في العمل الخيري، حيث أنه لا يفرق بين مسيحي او قبطي في تقديم الوجبة.وكان اختيار نوعيات الطعام جاء بعد أن سأل خبراء الصحة ما يفيد مريض كورونا من أطعمة، ولذلك ركز على نسبة البروتين والخضار، ويبدأ هو ومساعديه باختيار نوع الطعام والبدء في التنفيذ، ويبدأ في مرحلة التوزيع.مرحلة التوزيع تعد من أكثر المراحل التي تشكل عائق بالنسبة له، حيث إن أكثر أزمة تواجهه هي طلب أحد للطعام منه ولا يستطيع التوصيل لبعد المسافة، ولذلك فهو يطالب بمساهمة أحد بالتطوع لتوصيل الطلبات هذه، وعند ذهابه للتوصيل بنفسه يحرص على عدم توضيح سبب تواجده للجيران وغيرهم.ويتعرض مينا للكثير من المواقف أثناء تداول المكالمات التليفونية أبرزها عدم تصديقه، وهناك من لا يعتقدون أنه يقدم ذلك مجانا.