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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

مع ظهور سلالة جديدة في الكويت.. القصة الكاملة لتحور كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:11 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
سالي رطب
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منذ انتشار فيروس كورونا في العالم منذ عام تقريبا، أخذ الفيروس يتحور، مما نتج عنه 4 سلالات جديدة انتشرت في كل من بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

ومع انتشار مخاوف كثيرة من هذه السلالات سجلت أول دولة عربية إصابتين بالسلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا، فرصدت وزارة الصحة في الكويت إصابة مواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة بالتحور الجديد لفيروس كورونا.

ولكن ما قصة التحورات التي تصيب فيروس كورونا، وكيف نتج عنها سلالات جديدة.. "الدستور" عرضت القصة الكاملة في السطور التالية.

منذ عدة أسابيع أعلنت بريطانيا عن انتشار سلالة جديدة من الفيروس بين مواطنيها، وما لبثت هذه السلالة حتى انتشرت في 60 دولة أخرى، فقالت منظمة الصحة العالمية، إن النسخة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، رصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل.

ورأى محمد ابو عامرأستاذ علم المناعة، أن انتقال الفيروس بين الأشخاص يتسبب فى حدوث اختلافات فى البروتينات والأحماض الأمينية المكونة له، مما ينتج عنه سلالات جديدة مختلفة فى التأثير والانتشار.

وتابع أن زيادة أعداد المصابين تغير من طبيعة الفيروس، فزيادة السلالات تعنى زيادة المصابين، ومدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى الكثافات السكانية وزيادة أعداد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفي جنوب إفريقيا ظهرت سلالة جديدة من الفيروس، وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد أنها أكثر عدوى من النسخة البريطانية، وتم رصدها في 23 دولة ومنطقة حتى الآن.

أما السلالتين الأخرتين، فظهرا في البرازيل، وهما "بي 1" الذي رصد في ولاية أمازوناس واكتشف أيضا في اليابان لدى 4 أشخاص قادمين من البرازيل، موضحة أنه حتى الآن لا توجد سوى القليل من المعلومات المتاحة لمعرفة ما إذا كانت قابلية الفيروس للانتشار وخطورته تبدلت لدى هذين الشكلين المتحورين".

أما عن سلالات كورونا الموجودة في مصر، فنفى المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما تردد عن وجود سلالة جديدة في مصر، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة تتابع كل التحاليل التي يخضع لها المصابون، وحتى الآن، لم نكتشف أي سلالة جديدة من هذا المرض.

ورأى حسام فتحى، طبيب في إحدى مستشفيات العزل، أن العالم يضم حاليًا نحو ٤٠ تحور لفيروس كورونا، بعضها تصاحبه أعراض تنفسية ومعوية، وبعضها يسبب فشلًا فى الكلى أو الكبد أو القلب، وبعضها يسبب الاكتئاب والمشكلات الجنسية.

وأشار إلى أن تحور فيروس كورونا ووجود سلالات مختلفة إلى تناول الأدوية بعشوائية، بالتزامن مع الشعور بأعراض الإصابة، خاصة المضادات مما يجعل الجسم يكون أجسامًا مناعية ضد هذا الدواء، فيقل مفعوله، وإذا توقف تأثير الدواء المخصص لن يكون هناك حل بيد الأطباء.

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