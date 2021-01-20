رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انخفاض حاد في أعداد الكوريين الشماليين الفارين لكوريا الجنوبية خلال 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:09 م
الكوريين الشماليين
الكوريين الشماليين
أ ش أ
طباعة
أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدد الكوريين الشماليين الذين فروا إلى كوريا الجنوبية انخفض بشكل حاد خلال عام 2020 على ما يبدو بسبب إغلاق كوريا الشمالية لحدودها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للبيانات التي قدمتها وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، فر ما مجموعه 229 كوريا شماليا إلى كوريا الجنوبية في العام الماضي، وهو رقم يقل كثيرا عن 1047 حالة تم تسجيلها في عام 2019، و1137 تم تسجيلها في عام 2018، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتشير البيانات إلى أنه خلال الربع الأول، انشق 135 كوريا شماليا إلى الجنوب وانخفضت الأرقام في الأرباع الثاني والثالث والرابع إلى 12 و48 و34 على التوالي، ويُعزى الانخفاض إلى تحرك كوريا الشمالية لإغلاق حدودها مع الصين منذ يناير من العام الماضي.

وأشارت "يونهاب" إلى أن كوريا الشمالية تدعي أنها خالية من فيروس كورونا حتى الآن، لكنها ظلت في حالة تأهب قصوى من خلال إغلاق حدودها وتقييد حركة الأشخاص لدرء تفشي المرض شديد العدوى.

وحتى نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد الهاربين من كوريا الشمالية، الذين يعيشون في كوريا الجنوبية، 33 ألفا و752 شخصا، وفقا لبيانات وزارة الوحدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

الصور

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

حبس المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ أجاثا كريستى أثناء زيارتها لمصر

طبعة جديدة من «أطياف» لـ رضوى عاشور عن دار الشروق

«أبطال من ذهب».. كتاب يرصد قصص كفاح نجوم من الرياضة المصرية

نادي جديد للقصة بمكتبة مصر العامة بالدقهلية