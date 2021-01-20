افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، لافتتاح ٣ أقسام مطورة بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية تقدر بـ٨ ملايين جنيه، حيث تم تطوير قسم "السيدات ب" والذي يشمل ٨٠ سريرا، وكذا قسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سريرا، وكذا قسم الإدمان بعد إضافة ٥٠ سريرا له.وتفقدت نائب المحافظ الأقسام الثلاثة المطورة، التى تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، وأثنت على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث أن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.وأكدت عازر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والأطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، كما أشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.وخلال الافتتاح عرض مدير المستشفى أقسام المستشفى ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ افتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سريرا منها ٨٣٩ سريرا مخصصين للأقسام النفسية و١٨٣ سريرا مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة ٥٢ ألف متر ٥٠٪ منها جائن و٥٠٪ مباني، قدم الشكر لجميع المشاركين من منظمات المجتمع المدني في تطوير الأقسام، مشيرا إلى أن أقسام السيدات ب والرجال متوقفين عن العمل منذ ٣ سنوات.حضر الافتتاح الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان ذهدي مدير المستشفى.