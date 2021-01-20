افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان

افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:05 م
هبه عويضهطباعة
أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، لافتتاح ٣ أقسام مطورة بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية تقدر بـ٨ ملايين جنيه، حيث تم تطوير قسم "السيدات ب" والذي يشمل ٨٠ سريرا، وكذا قسم الرجال المجاني الذي يشمل ٨٠ سريرا، وكذا قسم الإدمان بعد إضافة ٥٠ سريرا له.
وتفقدت نائب المحافظ الأقسام الثلاثة المطورة، التى تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، وأثنت على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث أن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.
وأكدت عازر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والأطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، كما أشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.
وخلال الافتتاح عرض مدير المستشفى أقسام المستشفى ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ افتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سريرا منها ٨٣٩ سريرا مخصصين للأقسام النفسية و١٨٣ سريرا مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة ٥٢ ألف متر ٥٠٪ منها جائن و٥٠٪ مباني، قدم الشكر لجميع المشاركين من منظمات المجتمع المدني في تطوير الأقسام، مشيرا إلى أن أقسام السيدات ب والرجال متوقفين عن العمل منذ ٣ سنوات.
حضر الافتتاح الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان ذهدي مدير المستشفى.
وتفقدت نائب المحافظ الأقسام الثلاثة المطورة، التى تم إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، وأثنت على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث أن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح.
وأكدت عازر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والأطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم، كما أشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم ونموذج يحتذى به.
وخلال الافتتاح عرض مدير المستشفى أقسام المستشفى ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ افتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سريرا منها ٨٣٩ سريرا مخصصين للأقسام النفسية و١٨٣ سريرا مخصصة لقسم الإدمان، مقامة على مساحة ٥٢ ألف متر ٥٠٪ منها جائن و٥٠٪ مباني، قدم الشكر لجميع المشاركين من منظمات المجتمع المدني في تطوير الأقسام، مشيرا إلى أن أقسام السيدات ب والرجال متوقفين عن العمل منذ ٣ سنوات.
حضر الافتتاح الدكتورة مرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان ذهدي مدير المستشفى.
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان
افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان