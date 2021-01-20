انتحار شاب عشريني شنقًا بمطروح

استقبلت مستشفى مطروح العام، اليوم الأربعاء، جثمان شاب عشريني يدعى "رمضان. م. أ"، وذلك بعدما قام بشنق نفسه بمنطقة السواني، في ظروف غامضة.وقال مصدر طبي بصحة مطروح، إن مستشفى مطروح العام، استقبلت جثمان الشاب "رمضان. م. أ"، ويبلغ من العمر 29 عامًا، ادعاء شنق نفسه في ظروف غامضة ولا يوجد به علامات حيوية.وأكد في تصريحات لـ"الدستور، أنه تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.