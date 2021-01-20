غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:24 م
هبه عويضهطباعة
قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحى، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهي بشارع محرم بك وميدان محطة مصر، أمام سنترال محطة مصر.
وأسفرت الحملة عن غلق ٣ من المحال لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم توافر رخصة مزاولة النشاط، وتحرير ٥ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٣ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، فضلا عن التحفظ على ٣٠ حالة أشغال طريق متنوع، وسحب ٥ عينات لمنتجات غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم فرض غرامة فورية قدرها ٤٢٠٠ جنيه على أحد الأتوبيسات الخاصة للترويج لإحدى الشركات لعدم توافر رخصة إشغال طريق، كما تم المرور على المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.
شارك في الحملة ممثلون للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي وشركة نهضة مصر.
جاء ذلك تنفيذًا لتشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع تلك الإجراءات، حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وأسفرت الحملة عن غلق ٣ من المحال لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم توافر رخصة مزاولة النشاط، وتحرير ٥ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٣ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، فضلا عن التحفظ على ٣٠ حالة أشغال طريق متنوع، وسحب ٥ عينات لمنتجات غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم فرض غرامة فورية قدرها ٤٢٠٠ جنيه على أحد الأتوبيسات الخاصة للترويج لإحدى الشركات لعدم توافر رخصة إشغال طريق، كما تم المرور على المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.
شارك في الحملة ممثلون للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي وشركة نهضة مصر.
جاء ذلك تنفيذًا لتشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع تلك الإجراءات، حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية
غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية