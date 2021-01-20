غلق 3 محلات خالفت تطبيق الإجراءات الاحترازية بوسط الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحى، وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهي بشارع محرم بك وميدان محطة مصر، أمام سنترال محطة مصر.وأسفرت الحملة عن غلق ٣ من المحال لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم توافر رخصة مزاولة النشاط، وتحرير ٥ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية، وتحرير ٣ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، فضلا عن التحفظ على ٣٠ حالة أشغال طريق متنوع، وسحب ٥ عينات لمنتجات غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.كما تم فرض غرامة فورية قدرها ٤٢٠٠ جنيه على أحد الأتوبيسات الخاصة للترويج لإحدى الشركات لعدم توافر رخصة إشغال طريق، كما تم المرور على المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.شارك في الحملة ممثلون للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي وشركة نهضة مصر.جاء ذلك تنفيذًا لتشديدات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع تلك الإجراءات، حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.