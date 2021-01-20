«الزراعة»: نجاح تجربة زراعة الفراولة بالتنقيط في دمياط

واصلت مديريات الزراعة بالمحافظات تنفيذ تعليمات الوزارة باستكمال مشروعات تحديث الري في الأراضي القديمة والجديدة لتوفير مياه الري وزيادة إنتاجية الوحدة الفدان بن من المساحة ومياه الري.وأعلن المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، نجاح تجربة زراعة محصول الفراولة لأول مرة بالمحافظة، بنظام الري بالتنقيط.وقال عبدالسميع إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل منظومة تحديث الري، وخطة الوزارة في هذا المجال، لترشيد استخدامات المياه، وتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه.وأوضح أنه تم المرور على زراعات الفراولة المنزرعة ري بالتنقيط بناحية العوامر مركز كفر البطيخ، وكانت بحالة جيدة.وفي سياق متصل كشف وكيل وزارة الزراعة بدمياط، أن إجمالي المساحات التي تم تطوير الري بها، بلغت حوالي ٥٩٦٧ فدانا بعدد ٣٥٤٤ حائزا، لافتا إلى أن هناك أيضا عدد من الطلبات مقدم من مزارعي المحافظة، للتحول إلى الري الحديث بعدد حوالي ١٣٤ طلبا بمساحة ٧٢٣ فدانا.