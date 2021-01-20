مشاركون بـ«شتي في مصر»: «بلدنا أحلى بينا»

تحاول وزارة السياحة والآثار جاهدة إعادة النشاط السياحي كما كان قبيل أزمة فيروس كورونا والتي أثرت بشدة على السياحة العالمية وليست مصر فقط بسبب حالة الغلق العام تقويضًا للجائحة خلال فترة طويلة من العام الماضي 2020.تسببت تلك الحالة الاضطرارية التي لجأت لها مصر مثل باقي دول العالم إلى خسائر بالملايين ضرب قطاع السياحة والطيران إلا أن مصر منذ عودة الطيران وتحاول بمختلف الطرق تعويض تلك الخسائر.كان آخر تلك الطرق، هي "شتي في مصر" التي أطلقتها وزارة السياحة، وبالأمس أكد بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن المبادرة هدفها دعم السياحة الداخلية، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا.وأشار إلى أن هذه الفترة، تعتبر الموسم السياحي للسياحة الداخلية، كما تعتبر شريان الحياة بالنسبة للسياحة، في ظل غلق الكثير من الدول حدودها بسبب هذه الأزمة، موضحًا أن هذه المبادرة لتخفيضات أسعار الطيران بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، حيث تكون أسعار الطيران بين 1500 جنيه كحد أدنى، والحد الأقصى يصل إلى 2000 جنيه وهو سعر التذكرة ذهابا وعود.وشارك العديد من المصريين في تلك المبادرة باستغلال التخفيضات التي أقرتها وزارة السياحة والاستفادة منها وفي الوقت نفسه المساهمة في تعويض خسائر الطيران، "الدستور" في التقرير التالي تحدثت مع عدد من المصريين المشاركين في تلك المبادرة."أجواء أوروبية في مصر أم الدنيا"، بتلك الكلمات بدأت سهام محمد، ثلاثينية، حديثها لـ"الدستور"- إحدى المشاركات في مبادرة شتي بمصر- من خلال زيارتها لمدينة سانت كاترين التي تصفها بجميلة الجميلات عبر الطيران.وقالت: "روحت في سانت كاترين أكبر محمية طبيعية في مصر ومن مدن سيناء المميزة التي تقع على أعلى هضبة في سيناء، وهي محاطة بمجموعة من أعلى الجبال في مصر مثل جبل كاترين وجبل الصفصافة وجبل موسى".وأضافت: "جبل سانت واحد من أشهر الأماكن السياحية الجبالية في مصر ومستوى العالم، بسبب ارتفاعه الشاهق عن سطح البحر، وقدرنا نطلع أكثر من 1000 متر في تجربة ممتعة".وتابعت: "لازم يكون فيه مسؤولية مجتمعية من المواطنين القادرين على السفر عبر الطيران، خصوصا أن مصر فيها مدن جميلة مناخها لطيف في الوقت الحالي، وأنا شاركت عشان ادعم السياحة وأشجع كل السياح على أنهم يشتوا في مصر".وكذلك شارك إياد محمود، ثلاثيني، في مبادرة شتي في مصر من خلال سفره إلى مدينة الأقصر وأسوان عبر الطيران المصري والذي وصفها بالتجربة الفريدة، ومن أفضل المرات التي سافر فيها بسبب شعوره بالمسؤولية المجتمعية تجاه بلده.وأضاف: "كنت متردد في السفر عموما عشان الكورونا لكن بمجرد ما أطلقت مبادرة شتي في مصر كان لازم أشارك، وبالفعل سافرت وكان أول شيء جربته عشان نشجع السياح هناك هو منطاد الأقصر".واختتم: 'التجربة كانت ممتعة للغاية، أنا سافرت كتير بس رحلة أسوان والأقصر بالأيام دي على الطيران المصري من أجمل رحلات حياتي والمنطاد مش هتلاقوه ببلاد كتير والسعر في مصر أرخص من أي مكان تاني، لازم نشجع السياحة".أحمد منصور، أحد الذين لديهم تجارب في مبادرة شتي في مصر، حيث سافر منذ أسبوع إلى مدينة دهب، ووصفها بأنها أجمل مكان في مصر سواء في فصل الصيف أو الشتاء، لاسيما الممشى السياحي أو الكورنيش.وقال: "أحسن وقت لدهب في الوقت الحالي لأنها تعتبر مشتى، وهتقدر تنزل الميه عادي لأنها دافئة جدا، كمان السياحة في دهب أرخص من أي مكان تاني".وأضاف: "الطيران المصري بيستخدم كل الإجراءات الوقائية في الوقت الحالي، يعني هتسافر وتشتي في بلدك وأنت مطمن ومش قلقان من حاجة، أدعموا السياحة وشتوا في مصر".