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تحقيقات

انتكاسة وباء.. مصابون بكورونا للمرة الثانية يتحدثون لـ«الدستور»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:57 م
مصابون بكورونا
مصابون بكورونا
سمر مدحت
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يعيش أغلب متعافي فيروس كورونا بمبدأ أن إصابته مرة لن يصاب الأخرى بدعوى أن هناك أجسام مضادة يتركها الوباء في جسد المصاب، وهو أمر حقيقي، لكنه ليس دائم أو متكرر عند كل المصريين.

وبالرغم من ثبوت خطأ فكرة عدم الإصابة مرة ثانية علميًا، بسبب وصول بعض الحالات إلى حد الإصابة 3 مرات بكوفيد-19، إلا أن كثيرين من المتعافين يتعاملون بذلك المبدأ حتى الآن، رغم التحذيرات الصحية

آخر تلك التحذيرات، تنبيه وزارة الصحة العالمية بضرورة الحذر من الاعتماد على فكرة الإصابة من قبل والتعامل بعد التماثل للشفاء بحذر أقل، مؤكدة أن هناك مصابين عادت لهم الإصابة عقب الشفاء مباشرة مرة ومرتين.

أوضح علماء في جامعة اكسفورد أنن الإصابة السابقة بكورونا ربما توفر حماية أقل من السلالة الجديدة، رغم أنهم يأملون في أن تبقى اللقاحات فعالة في الحالتين، وتوصلوا إلى نسبة 50٪ وهي النسبة التي من الممكن أن يصاب بها مريض كورونا تماثل للشفاء مرة ثانية.

وبالفعل هناك مرضى فيروس كورونا تماثلوا للشفاء، لكن عادت لهم الإصابة من جديد بعد فترة قصيرة، لتستعرض "الدستور" في التقرير التالي تجارب مصريين أصيبوا بالوباء مرتين.

رائد سلطان، ثلاثيني، صحفي، أصيب بفيروس كورونا مرتين الأولى كانت خلال رمضان الماضي، لم تعط مؤسسته إجازة للعاملين بها تفويضًا لانتشار العدوى، ما أدى إلى إصابته بالفيروس بسبب تردده يوميًا على المواصلات العامة وتعرضه الازدحام.

وقال رائد:"العدوى بدأت بوجع شديد في الصدر والزور وبعد تلات أيام ارتفاع شديد في حرارة الجسم، عملت مسحة طبية في مستشفى خاص أظهرت اني إيجابي وحامل للمرض، لكن اتعزلت في البيت لأن وقتها كانت ذروة تفضي كورونا ومفيش اماكن في المستشفيات".

واختتم حديثه: "المرة التانية كانت في بداية الموجة الثانية من كورونا، بعدما كان متوقع أن جسده يحمل اجسام مضادة إلا أن طبيبي أخبرني أنه ليس كل المرضى تحمل اجسادهم اجسام مضاد، واختلفت الأعراض في أنها كانت أشد إلى جانب فقدان حاستي التذوق والشم".

لم يختلف الأمر مع ولاء يوسف، عشرينية التي كان لها تجربة مع فيروس كورونا مرتين قالت: "المرة الأولى كانت في شهر مايو وبداية الأعراض كنت فاكرة أنها مجرد دور برد، لكن مع الكشف عرفت انها إصابة بفيروس كورونا لكن بسيطة".

أضافت: "اتعزلت في البيت وبدأت أخد بروتوكول العلاج بتاع وزارة الصحة، وبعد 20 يوم من الإصابة بدأت الأعراض تقل تدريجيًا لحد ما تعافيت تمامًا وبعديها خففت الإجراءات الوقائية على أساس أن جسمي فيه مضادات للفيروس".

وتابعت:"لكن اكتشفت أن ده كان غلط مع الإصابة للمرة التانية بفيروس كورونا بعد شهرين من التعافي، ورجعتلي تاني الأعراض لكن كانت اعنف لدرجة التأثير على التنفس والقلب وتعافيت بعد 21 يوم".

لم تختلف تجربة أحمد عادل، 29 عاما، عن سابقيه فهو أحد الذين أصيبوا بكوفيد-19 مرتين، لم تختلف أعراضها بحسب حديثه سوى في نزلات الإسهال المتكررة التي كان يتعرض لها بكثرة خلال العدوى في المرة الثانية وهو العرض الذي لم يصيبه خلال المرة الأولى: "الإصابة للمرة الثانية تمثل صدمة للمريض، مكنتش مصدقة أنها جاتلي تاني وكانت اصعب لدرجة أن نسبة الأكسجين وصلت لحد 70٪ وانا مش من كبار السن عشان يجيلي ضيق تنفس".

واختتم حديثه لـ«الدستور»: "أي حد تماثل للشفاء ميعتمدش أنه مش هتجيله تاني لأن مش كل الأجسام بتكون أجساد مضادة للفيروس فيه مرضى وأنا كنت منهم اتعدوا وفي نفس الوقت الحسم لم يحتفظ بالأجساد المضادة".

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