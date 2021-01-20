رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تقرير للخارجية يبرز دور الأزهر في مكافحة الإرهاب 2020

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:54 م
سامح شكري
سامح شكري
أميرة العناني
طباعة
أبرزت وزارة الخارجية في تقريرها الوطني لعام 2020 جهود مرصد الأزهر في مكافحة الإرهاب، والذي يأتي اتساقًا مع خطة الدولة الشاملة في محاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

أكد التقرير أن المؤسسات الدينية بقيادة الأزهر تضطلع بدور كبير في مواجهة الأفكار المتطرفة، ودحض الفتاوى التكفيرية والتفسيرات المنحرفة التي تروج لها التنظيمات المتشددة، وخلق خطاب مضاد يستند إلى الفهم السليم لصحيح الدين وقيم الوسطية والاعتدال.

ولفت التقرير إلى أهمية مرصد الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية والذي يعني بتقديم الفتاوى الصحيحة، وبيان زيف الفتاوى المتشددة، ومركز الأزهر للترجمة الذي يهتم اهتمامًا كبيرًا بترجمة المؤلفات التي تقدم صورة صحيحة عن الإسلام، مشيدًا بدور مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والذي يأخذ على عاتقه رصد مظاهر التطرف بـ 12 لغة، والعمل على تفكيك الفكر المتطرف من خلال إصداراته ومقالاته، وتقاريره، وما يدشنه من حملات توعوية.

واستعرض التقرير استراتيجية المرصد القائمة على مجموعة من الأسس من أهمها الوصول إلى جميع الشباب وتعريفهم برسالة الأزهر الوسطية والقيم الدينية والأخلاقية التي تدعو إلى حب الأوطان وقبول الاختلاف في إطار من التسامح، وترسيخ المواطنة، والتنوع والاختلاف باعتبارهما سنة من سنن الحياة وقانونا من قوانين الوجود وتعزيز قيمة الأخوة الإنسانية.

ونوه التقرير إلى أن المرصد يعد إحدى استراتيجيات الأزهر الشريف لتجديد الخطاب الديني؛ فأصبح المرصد يخاطب العالم بلغاته، فاضحا كافة التنظيمات الإرهابية والأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن الأزهر يتوج جهوده بين الحين والآخر بالعديد من المؤتمرات الفاعلة التي تأخذ خطوات جادة نحو أمور التجديد التي تتطلبها مستجدات العصر، وكان من أهم هذه المؤتمرات "مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية" والذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

موضوعات متعلقة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

النيابة تأمر بحبس أب شرع في قتل نجلته وعرَّض حياتها للخطر

الصور

image description

إزالة حالة تعدٍ بطريق الهويس بدمياط

image description

فسخ التعاقد مع سيرك رأس البر ونقل الحيوانات المفترسة بدمياط

image description

تحرير 23 محضرًا لعدم ارتداء الكمامة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ وميدان الساعة

image description

محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

1.7 مليار جنيه إسترلينى دعمًا بريطانيًا لإنشاء خطين للمونوريل بمصر

أسرة وائل الإبراشي تكشف حقيقة تدهور صحته

وزير التعليم يكشف تفاصيل النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

أزياء بايدن وزوجته ونائبته خلال حفل التنصيب بتوقيع مصممين أميركيين

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة «2»
المزيد

الثقافة

«الراب أصله عربي».. تعرف على القصة الكاملة

انطلاق معرض مونوجرافيا لوفاء ياديس «أونلاين»

غدًا.. مناقشة «أمومة» لمصطفى البلكي بموقع ذاكرة القصة

وَهْم الخصوصية فى العالم الرقمى.. «العبودية مقابل الأمن».. كتاب يكشف أساليب سيطرة التكنولوجيا على البشر