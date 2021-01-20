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عالم

سوريا: نعوّل على دعم «الـ77 والصين» لوضع حد لسرقة مواردنا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:54 م
الدكتور بشار الجعفري،
الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية والمغتربين
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أكد الدكتور بشار الجعفري، نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده تعوّل على الدعم القيم لمجموعة الـ77 والصين من أجل وضع حد لسرقة مواردها الطبيعية.

وقال الجعفري، في كلمة خلال أول اجتماع على مستوى السفراء برئاسة غينيا لمجموعة الـ77 والصين وفقًا لوكالة الأنباء السورية إن "التحديات التي تواجه عالمنا اليوم هائلة ففي فترة وجيزة فقط تسببت جائحة كوفيد 19 في تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث كشف الوباء عن هشاشة عالمنا وأظهر مدى ترابطنا جميعًا".

أشار إلى أن التعاون متعدد الأطراف هو دائمًا أفضل طريقة للتغلب على جميع التحديات العالمية، موضّحًا أنه "لسوء الحظ لا تزال بعض الحكومات تختار طريق الأحادية فيما نحن بحاجة إلى التضامن والتعاون والعمل الجماعي من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة بعيدًا عن الأحادية والتسييس".

وأكد الجعفري، في ختام كلمته، أهمية القرار السنوي للمجموعة المعنون بـ"السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".

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