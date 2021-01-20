إيقاف حالة تعدي في المهد وتركيب أعمدة إنارة وكشافات جديدة بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم، حالة تعدى فى المهد بعزبة سعد التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير عبارة عن شدة خشبية لسقف دور أرضى بدون ترخيص، كما واصلت أعمال تجميل المدخل الصحراوي الغربي لقرية طوخ الخيل، بجانب أعمال صيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات الجديدة بطريق قريتي الشرفا وماقوسة.وأكد العميد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، استمرار أعمال التجميل التى تتم بمدخل الصحراوي الغربى بطوخ الخيل وذلك ببناء المدخل على الجانبين بالطوب الأبيض، كما استمرت أعمال تركيب أعمدة الإنارة الجديدة لتدعيم الإنارة الموجودة بالطريق وتيسيرا لحركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا، حيث تم عمل صيانة للكشافات الموجودة بطريق الشرفا من ميدان نفرتيتى حتى مدخل الشرفا، وفى بنى محمد سلطان تم تركيب كشافات ليد جديدة أمام مدخل المنيا الجنوبية بماقوسة كما تم عمل صيانة للكشافات بطريق بنى مهدى.وناشد رئيس المركز، المواطنين بمركز ومدينة المنيا بعدم البناء إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وعدم التعدى بأى شكل من الأشكال على الأراضى الزراعية مما يؤثر بالسلب على المساحة الزراعية وعدم توافر المنتجات الزراعية اللازمة لحياة المواطنين، مشددا على أن الوحدة المحلية لن تسمح بأى شكل من أشكال التعدى والبناء إلا بعد الحصول على ترخيص.