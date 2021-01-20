طبعة جديدة من «أطياف» لـ رضوى عاشور عن دار الشروق

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة الخامسة من رواية "أطياف" للدكتورة الراحلة رضوى عاشور، وكانت الطبعة الأولى للرواية قد صدرت عن دار الهلال في عام 1999، ونشرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت في نفس العام.مزجٌ مدهشٌ تقدمه رضوى عاشور في هذه الرواية، إذ تتناول أطيافًا من سيرتها الذاتية بالتضافر مع حكاية "شجر" التي رافقتها من البدء إلى المنتهى، في سرد ذي مرونة عالية، يسمح للكاتبة بحرية الحركة لتكتب حكايات مختلفة من تاريخها الشخصي والأسري والكتابي والجامعي، كما تحلق عاليًا عندما تطلعنا على خلفية ذلك كله من أحداث سياسية واجتماعية تشكل ملامح الوجه العربي في النصف الثاني من القرن العشرين.جدير بالذكر أن مشروع رضوى عاشور الأدبي تميز في شقه الإبداعي، بتيمات التحرر الوطني والإنساني، إضافة للرواية التاريخية، وتراوحت أعمالها النقدية، المنشورة بالعربية والإنجليزية، بين الإنتاج النظري والأعمال المرتبطة بتجارب أدبية معينة، وتمت ترجمة بعض أعمالها الإبداعية إلى الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والإندونيسية.