محافظ قنا يتفقد مستشفى قفط التعليمي





تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مستشفى قفط التعليمي لمتابعة تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، رافقه الدكتور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.وتفقد محافظ قنا اقسام مستشفى قفط التعليمي المخصصة لاستقبال وعزل المصابين بفيروس كورونا لمتابعة انتظام سير العمل وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفى، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير كافة احتياجات مستشفيات العزل من المستلزمات الوقائية والأدوية.ووجه الداودى مسئولي شركة مياه الشرب بالانتهاء من توصيل الصرف الصحي للمستشفي خلال الـ٢٤ ساعة القادمة للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بالمستشفى.وقدم المحافظ التهنئة لثلاثة متعافين من فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أنه تم تعاف وخروج ٦٤ حالة من فيروس كورونا منذ ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ بمستشفى قفط التعليمي.وتفقد مبنى العيادات الخارجية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية والأثاث بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥ ملايين جنيه، وتضم ١٢ عيادة متعددة التخصصات لتقديم خدمات طبية وفقا لمعايير الجودة، وأعطى تعليماته لوكيل وزارة الصحة ببدأ العمل بمبني العيادات الخارجية خلال الـ٣٦ ساعة القادمة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.