شرطة التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق (فيديو)

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها الموسعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، على مدار الساعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.