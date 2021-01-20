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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل النواب: مصر قادرة على عمليات التطوير بالقارة الأفريقية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:42 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر قادرة على أن يكون لها دور كبير وفعال في عمليات التطوير بالقارة الأفريقية: "علينا أن ننتهز الفرصة لحالة الزخم في التوجه إلى أفريقيا، وأن تدخل مصر لضمان النجاح في كافة المشروعات".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء التعقيب على بيان الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

أشار أبو العينين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعمل مجهود ضخم حينما كانت مصر رئيسًا للاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن الرئيس يسعى لعمل مشروعات قومية لربط مصر بالقارة الأفريقية.

وأكد وكيل النواب أن مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا مشروعات حيوية، قائلًا: "علينا أن ندرس الفرص المتاحة ونسبق ونتقدم بها، وتدخل مصر في أفريقيا يضمن لها النجاح".

وأكد أهمية أن يكون لمصر دور في إعادة الإعمار بعدد من الدول مثلما بدأ الحديث بشأن إعادة إعمار العراق، قائلا: علينا تجهيز خطط للتواجد في إعادة الإعمار في اليمن وليبيا.

وقال محمد أبو العينين: "التوجه نحو أفريقيا أمر في منتهى الأهمية، لاسيما في ظل الحديث عن ترليون دولار استثمارات في أفريقيا في العشر سنوات المقبلة".

في سياق مختلف، طالب وكيل مجلس النواب بتقييم الاتفاقيات الدولية الثنائية لمعرفة نقاط الضعف والقوة من أجل مصر البلاد، مؤكدًا ثقته قدرات الوزيرة رانيا المشاط لتحقيق إنجازات ونجاحات كثيرة في الفترة المقبلة.

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