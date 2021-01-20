أول رد برلماني على واقعة «رضيعة الدقهلية»

استنكرت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب واقعة "رضيعة الدقهلية"، مؤكدة أن هذه الواقعة تؤكد مدى تجرد الأب من مشاعر الأبوة والإنسانية.وقالت إيناس، في بيان الأربعاء، إن هناك العديد من الأسباب وراء قيام والد طفلة الدقهلية بتعرية صغيرته ومحاولة حرقها، أولًا هو أنه يعاني من مرض نفسي يجعله يتصرف بطريقة غير طبيعية، مؤكدة أنها ليست السابقة الأولى التي يشهدها المجتمع المصري لارتكاب مثل هذه الجرائم، لذلك لا بدّ أن يتم تغليظ عقوبة الجرائم ضد الطفل.أضافت أنها ستقوم بإعادة تقديم مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان؛ لمناقشته في الجلسة العامة، خاصة أنه تم تقديم مشروع القانون خلال البرلمان السابق، لكن لم يتم حسمه، نظرًا لازدحام الأجندة التشريعية.وتابعت أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرّم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حال وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضرًا إداريًا، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.أوضحت أن هذا ما دفعها للتقدم بمشروع قانون ينص على أنه إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه، حيث تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.