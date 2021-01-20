978 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن





أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317 ألفًا و405 حالات.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 17 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4187 حالة، كما أن عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ 1215 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 303 آلاف و108 حالات.