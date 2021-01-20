إحالة سائق للجنايات لشروعه في قتل زميله بالنهضة

أمرت نيابة السلام بإحالة سائق لمحكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل زميله بسبب خلافات نشبت بينهم على أولوية المرور بمنطقة النهضة.وأقرّ شهود عيان في واقعة تعدي سائق على زميله بشومة وأسفر عن إصابته بكسر حاد في الجمجمة بأن المتهم "وائل. س"، معروف بين السائقين بالمنطقة بسوء أخلاقه ومشاجراته المستمرة مع زملائه، إضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة بكثافة عالية وارتكابه الكثير من المشاجرات دون وعي.وأقروا أنهم فوجئوا بنزول المتهم من التوك توك وبحوزته شومة، وقام بتكسير زجاج التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وعندما حاولنا التدخل أقر بأن المجنى عليه قام بسبه بالألفاظ وانهال على المجنى عليه بالشومة.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة النهضة يفيد بوصول «غنام. م» سائق مصاب بكسر في الجمجمة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين قيام سائق بالتعدي عليه بآلة حادة بسبب أولوية المرور وتم ضبطه واقتياده لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.