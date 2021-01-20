ضبط عاطلين يسرقان باستخدام «شطة وكتر»
الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:32 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة من ضبط عاطلين عقب سرقتهم دراجة نارية وبحوزتهم "شطة وكتر".
كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع محطة الزيتون دائرة القسم تمكنوا من ضبط "م. م. س، 18 سنة"، عاطل ومقيم دائرة القسم، و"أ. ع. م، 20 سنة"، عاطل، ومقيم دائرة القسم وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق "الشطة" وسلاح أبيض "كتر".
عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها المدعو "م. س. ع، 19 سنة"، سائق توك توك ومقيم دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.
بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوى استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما.
بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع محطة الزيتون دائرة القسم تمكنوا من ضبط "م. م. س، 18 سنة"، عاطل ومقيم دائرة القسم، و"أ. ع. م، 20 سنة"، عاطل، ومقيم دائرة القسم وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق "الشطة" وسلاح أبيض "كتر".
عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها المدعو "م. س. ع، 19 سنة"، سائق توك توك ومقيم دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.
بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوى استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما.
بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.