ضبط عاطلين يسرقان باستخدام «شطة وكتر»

تمكن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة من ضبط عاطلين عقب سرقتهم دراجة نارية وبحوزتهم "شطة وكتر".كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع محطة الزيتون دائرة القسم تمكنوا من ضبط "م. م. س، 18 سنة"، عاطل ومقيم دائرة القسم، و"أ. ع. م، 20 سنة"، عاطل، ومقيم دائرة القسم وبحوزتهما كيس يحوي كمية من مسحوق "الشطة" وسلاح أبيض "كتر".عقب قيامهما بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرهًا عن قائدها المدعو "م. س. ع، 19 سنة"، سائق توك توك ومقيم دائرة القسم، وإحداث إصابته بجرح قطعي بالوجه والرقبة باستخدام المضبوطات حوزتهما.بسؤال المجني عليه قرر بأنه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته "توك توك" بالشارع محل الضبط استوقفه المتهمان بدعوى استقلال الدراجة البخارية صحبته لتوصيلهما إلا أنه فوجئ بقيامهما بإلقاء كمية من مسحوق الشطة على وجهه، والتعدي عليه بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط ـ محدثان إصابته المشار إليها، والاستيلاء على الدراجة قيادته كرهًا عنه إلا أنه استغاث بالمارة حتى أمكن ضبطهما.بمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجني عليه وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.