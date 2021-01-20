الرئيس الجزائري يخضع لجراحة بألمانيا

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية بالجزائر: "سيعود الرئيس إلى الجزائر خلال الأيام القادمة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".وصرح تبون في 10 يناير الجاري، قبيل مغادرته الجزائر متوجها إلى ألمانيا باحتمال إجراء عملية جراحية على قدمه، نتيجة مضاعفات كورونا.