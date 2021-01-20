الرئيس الجزائري يخضع لجراحة بألمانيا
الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:51 م
وكالاتطباعة
خضع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، الأربعاء، لعملية جراحية في قدمه اليمنى في ألمانيا كُلّلت بالنجاح.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية بالجزائر: "سيعود الرئيس إلى الجزائر خلال الأيام القادمة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".
وصرح تبون في 10 يناير الجاري، قبيل مغادرته الجزائر متوجها إلى ألمانيا باحتمال إجراء عملية جراحية على قدمه، نتيجة مضاعفات كورونا.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية بالجزائر: "سيعود الرئيس إلى الجزائر خلال الأيام القادمة، فور حصوله على موافقة الفريق الطبي".
وصرح تبون في 10 يناير الجاري، قبيل مغادرته الجزائر متوجها إلى ألمانيا باحتمال إجراء عملية جراحية على قدمه، نتيجة مضاعفات كورونا.