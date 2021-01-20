الإمارات تقدم 95 ألفا و783 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 95 ألفًا و783 جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء- أن إجمالي الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم بلغ مليونين و161 ألفًا و150 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 21.85 جرعة لكل 100 شخص.وأشارت إلى أن التطعيم يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.