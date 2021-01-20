«أبطال من ذهب».. كتاب يرصد قصص كفاح نجوم من الرياضة المصرية

صدر حديثا كتاب "أبطال من ذهب" للكاتب الصحفي شريف مدحت، المحرر الرياضي بروز اليوسف، حيث رصد فيه مجموعة من قصص كفاح ونجوم الرياضة المصرية، وسلسلة حوارات أجراها مع أبطال بالعديد من الرياضات المصرية، ونشرت ببوابة "روزاليوسف" الإخبارية.وتم طبع الكتاب بمؤسسة روزاليوسف الصحفية، برؤية وإخراج الزميل محمد يحيى، ويضم 68 حوارًا مع أبطال الرياضة المصرية المؤهلين لأولمبياد طوكيو 2021.وتناول الكتاب مجموعة مما تملكه مصر من مواهب شابة وأبطال رياضيين في مختلف الألعاب، والمتوقع لهم المنافسة على ميدالية أولمبية في الدورة المقبلة، التي كان من المقرر إقامتها صيف هذا العام، وتم تأجيلها لمدة عام، لتقام صيف العام القادم، وذلك نظرا لتفشي انتشار فيروس الكورونا.وأكد شريف مدحت، أن الأبطال يحتاجون إلى استراتيجية علمية، وتنمية شاملة للإنسان المصري، بداية من الرعاية الصحية، ومرورًا بثقافة ممارسة الرياضة، وليس اختصارها في التشجيع أو المشاهدة.وشدد على أن دولة 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأت في أخذ خطوات ملموسة في هذا الطريق، ومع اتساع ثقافة الممارسة، يمكن اكتشاف النوابغ، ورعايتهم من سن مبكرة، لتتحول الرياضة في مصر إلى صناعة، ويتحول أبطالها إلى قدوة للأجيال، ومهمتنا تحفيزهم وتشجيعهم، ودعمهم معنويًا وماليًا.وذكر "شريف مدحت" انه من هذا منطلق أن كل بطل مصري جوهرة في كنز الرياضة المخبوء، عزم أن يسلط الضوء على "أبطال من ذهب"، لتعريف القراء بهؤلاء الأبطال، ودعمهم معنويًا، وتقديم إنجازاتهم، فهم بحق القدوة، والمثل لأجيالنا القادمة.