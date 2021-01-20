سفراء دول الخليج لدى الأردن يبحثون تعزيز العلاقات









بحث سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدون لدى الأردن، الأربعاء، العلاقات الأردنية الخليجية وتنميتها والتنسيق والتعاون في المجالات كافة.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الاجتماع الذي يأتي بعد قمة العُلا، عقد في السفارة السعودية بعمان، ويهدف لتبادل الآراء وتنسيق المواقف بما يخدم المصالح والقضايا المشتركة بين دول المجلس والأردن.وقال السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري، إن البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في الدورة 41 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في مدينة العُلا، أكد دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية في الأردن، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط العمل المشترك المتفق عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن.وأشار السديري إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، والسعودية بشكل خاص تكن تقديرا كبيرا للأردن، وهناك تطلع دائم لتعزيز هذه العلاقات، مشددا على أهمية أن يكون لدول المنطقة موقف موحد واضح تجاه التهديدات الإيرانية للأمن والاستقرار والتدخل المستمر في شؤون دول المنطقة.وأكد سفراء دول المجلس، أن العلاقات الخليجية الأردنية تعد مثالًا يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات، وصورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن.وشددوا على أهمية مثل هذه الاجتماعات الدورية بين سفراء دول مجلس التعاون للتشاور حول الرؤى المستقبلية من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمصالح المشتركة وتعزيز المصالح الثنائية والتعاون.. واتفقوا على أهمية دعم أطر التعاون بين مجلس التعاون والأردن في مختلف المجالات.