بايدن يصل البيت الأبيض لبدء مراسم رئاسة أمريكا

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء، إلى مقر البيت الأبيض؛ لبدء مراسم تنصيبه الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، برفقة زوجته، ونائبته كاميلا هاريس، وفقا لقناة العربية.وغادر الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض إلى مقر معيشته في فلوريدا، بشكل مخالف لمراسم التنصيب المعروفة.ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية.