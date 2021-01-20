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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب فى «خطبة الوداع»: بالتوفيق للإدارة الجديدة.. وسنعود بشكل ما

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:05 م
ترامب
ترامب
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أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، عن شكره لجميع مَن عملوا معه خلال فترته الرئاسية، متمنيًا النجاح للإدارة الأمريكية الجديدة.

وقال ترامب، في كلمة مقتضبة بقاعدة (جوينت سانت آندروز) العسكرية، ونقلتها (سي إن إن) الأمريكية الأربعاء: "تشرفت بالعمل رئيسًا للبلاد، وسأقاتل دائمًا من أجلكم وسأتابع دائمًا ما يحدث وأتمنى نجاحًا وحظًا عظيمًا للإدارة الجديدة... لديهم أساس جيد لتقديم شيء رائع".

وأوضح أنه تم تحقيق الكثير رغم الوباء الذي كان الأسوأ منذ أكثر من مائة عام، مشيرًا إلى أنه تم تطوير اللقاح في 9 أشهر، متوقعًا أن تستمر أرقام الإصابات الجديدة في الانخفاض خلال الشهور القادمة.

أضاف، خلال كلمته، أنه تم تحقيق الكثير خلال السنوات الأربع الماضية، مقدمًا شكره إلى أفراد عائلته وأصدقائه وأفراد طاقمه ونائبه مايك بنس، وتابع "الناس لا يعلمون كم عملت هذه الأسرة بجد من أجلكم، كان يمكنهم أن يحصلوا على حياة أسهل لكنهم قدموا الكثير".

وأشار إلى أن إدارته لم تكن إدارة عادية وأعادت بناء الجيش الأمريكي وحققت إصلاحات ضريبية غير مسبوقة واعتنت بالمحاربين القدامى كما لم يحدث من قبل: "تم تحقيق أرقام هائلة فيما يختص بالوظائف قبل تأثير جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، نحن لدينا أعظم بلاد وأعظم اقتصاد في العالم".

كما أعرب ترامب عن حبه واحترامه للأسر التي عانت بشدة جراء فيروس كورونا على حد وصفه، قائلًا: "إنه أمر فظيع عانى منه العالم.. ونعلم جميعًا من أين أتى؟"، مطالبًا الجميع بتوخي الحذر.

أضاف: "ما كان يمكنني القيام بما قمت به دونكم، وداعًا.. نحبكم وسنعود بشكل ما"، كما تقدم بالشكر إلى نائبه مايك بنس والكونجرس الأمريكي وكل العاملين بالعاصمة واشنطن.

من جهتها، قالت ميلانيا ترامب: "كوني السيدة الأولى كان أعظم شرف لي، شكرًا على حبكم ودعمكم، بارككم الرب وبارك عائلاتكم وبارك هذه الأمة".

كان الرئيس ترامب قد غادر البيت الأبيض اليوم للمرة الأخيرة، ومن المقرر أن تتوجه طائرته إلى مدينة "بالم بيتش" بولاية "فلوريدا".

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