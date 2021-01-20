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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لندن تريد اتفاقًا سريعًا مع إدارة بايدن بشأن الرسوم الجمركية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:46 م
بايدن
بايدن
وكالات
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قالت المملكة المتحدة، الأربعاء، إنها تأمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق مع إدارة بايدن بشأن التخلي عن الرسوم الجمركية المفروضة في سياق نزاع تجاري قديم بين "إيرباص" و"بوينج".

وفشلت الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق، كما كانت تأمل، مع إدارة دونالد ترامب.

وقال ناطق باسم الوزارة البريطانية للتجارة الدولية "نحن نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في أسرع وقت ممكن لإيجاد حل يناسب الطرفين".

وتريد الحكومة "إزالة هذه التعريفات الجمركية غير العادلة على الصادرات البريطانية".

والهدف من ذلك هو حل هذا النزاع من أجل "التمكن من توثيق علاقاتنا التجارية مع الولايات المتحدة والانتقال إلى المرحلة التالية"، أي التوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والحليف الأميركي بعد بريكست.

بادرت المملكة المتحدة في ديسمبر إلى الإعلان عن تخليها عن التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية في سياق النزاع بين "إيرباص" و"بوينج" آملة في الحصول على معاملة بالمثل.

وأصبح هذا القرار ساريا اعتبارا من 1 يناير، بمجرد خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.

وقال روبرت لايتهايزر الممثل التجاري في إدارة ترامب خلال مقابلة مع "بي بي سي" إن مسألة رفع الرسوم الجمركية نوقشت مع المملكة المتحدة، لكن دون التوصل لاتفاق.

وفيما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة، فإن المملكة المتحدة حذرة بشأن الجدول الزمني ولم تعد تحدد موعدا، بعدما كانت تأمل في إبرامه خلال العام 2020.

وقد جعل الوباء وانتقال السلطة في الولايات المتحدة المسألة أكثر تعقيدا.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن أثبط التوقعات بشأن اتفاق مع المملكة المتحدة في أوائل ديسمبر بتصريحه لصحيفة "نيويورك تايمز" بأنه لا يريد إبرام اتفاق تجاري جديد مع أي جهة على المدى القصير، من أجل إعطاء الأولوية للاقتصاد الأمريكي.


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