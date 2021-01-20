مايك بنس يصل البيت الأبيض للمشاركة في تنصيب بايدن





وصل مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مساء اليوم، مقر البيت الأبيض؛ لحضور حفل تنصيب الرئيس الحالي جو بايدن.وحضر بنس إلى حفل التنصيب، بالرغم من مغادرة ترامب لواشنطن متجهًا إلى فلوريدا، دون حضور المراسم وفقا لقناة العربية.من المنتظر أن يؤدي الرئيس الأمريكي المنتخب اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذانًا بتوليه رسميًا مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.