نصر محروس يحتفل ببهاء سلطان رغم فسخ التعاقد (فيديو)

استقبل المنتج نصر محروس، الفنان بهاء سلطان، منذ قليل، داخل الاستوديو الخاص به بمنطقة مصر الجديدة للانتهاء من تسجيل الأغنيات المتبقية التى حكمت بهم المحكمة مؤخرًا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين.وقرر نصر محروس أن يقيم احتفالًا صغيرًا لبهاء قبل التسجيل لإنهاء أى خلاف بينهم دار خلال الفترة الأخيرة وهو ما أكده محروس لـ"الدستور"، أنه كان حريص على إنهاء أي خلافات وأن يبقي الود بينهم حتى بعد انتهاء بهاء من تسجيل الأغنيات المتبقية.وأضاف أن بهاء سلطان من المقرر أن ينتهي من تسجيل الأربع أغنيات خلال الفترة المقبلة عن طريق تسجيل أغنية كل أسبوع.