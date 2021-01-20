مخرج «شقة 6» لروبي يضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير

تواصل الفنانة روبي، تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "شقة ٦" والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المخرج محمود كامل أوشك على الانتهاء من تحضيرات العمل حيث يعقد جلسات عمل مكثفة لاختيار الفنانين المرشحين للمشاركة في البطولة والتعاقد معهم، بالاضافة إلى معاينته لأماكن التصوير المقرر الانطلاق فيها، مضيفا أنه من المقرر بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.وكان صناع العمل تعاقدوا مؤخرا مع كل من الفنانة ملك قورة، سيد رجب، شريف سلامة، أحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، حمزة العيلي، وهو من تأليف محمد دربالة وإخراج محمود كامل.