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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو التنسيقية: «الشعب يسأل الحكومة» لاقت صدى كبير بين المواطنين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:21 م
مرثا محروس
مرثا محروس
محمد الشريف
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أطلقت مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "الشعب يسأل الحكومة"، تزامنًا مع قرار البرلمان استدعاء الحكومة لمناقشتها في خطتها التي تم تنفيذها في الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك في أول أسبوع له في الفصل التشريعي الجديد.

وقالت مرثا، لـ"الدستور"، إنه إيمانًا منّا بأهمية أن يكون النائب صوت حر معبر عن نبض الشارع وأوجاعهم، أطلقت المبادرة لتلقي استفسارات وتسأولات المواطنين وطرحها على الحكومة أثناء وجود الوزراء في جلسات هذا الأسبوع، مضيفة أن المبادرة ستعكس آراء المواطن الحقيقية عن أداء الحكومة طول مدة تربيها ليس رغبة في نقض أداء بعض الوزارات، فقط، بل العمل على تفادي أخطاء البعض ونقل صوت ومتطلبات المواطنين وهذا هو جزء أصيل من صميم دور نائب الشعب كصوت حر يعبر عن شعبه دون النظر لأي مصالح اخري سوي صالح الوطن والمواطن وهذه هي المعارضة الوطنية.

أشارت إلى أن مجلس النواب دوره التعبير عن آراء وصوت الشعب وتساؤلاتهم بالتزامن مع طرح مجلس النواب لفكرة استجواب الحكومة كبداية قوية مع بدء الفصل التشريعي الثاني، والذي ترى أن هذه البداية معبرة عن اختلاف هذا المجلس وما يطرحه من أداء مختلف، نظرًا لاختلافه جوهريا وشكليًا لوجود أطياف ممثلة داخلة المجلس قادرة على أن تحدث فارقة فى تاريخ المجالس النيابية مختلفة.

من هنا جاءت فكرة إطلاق مبادرة "الشعب يسأل الحكومة"، لإيماني بأن النائب ربما يكون له وجهات نظر فى القضايا المقربة لديه المتداخلة مع دائرته، فقط، ربما يكون هناك نظرة ضيقة للنائب، لكن عندما يتيح فرصة للمواطن باختلاف الطبقات واختلاف التواجد بأطياف الجمهورية أن يعبر عن آراءه وفقا لأداء الوزارات على حدى وأداءه واحتياجاته الملموسة بشكل واقعي وبذلك سيكون مصداقية وأوسع شمولية من النائب فى طرحه للتساؤلات للحكومة اثناء انعقاد مجلس النواب للسلطة التنفيذية.

أضافت أنه مع إطلاق المبادرة لاقت صدى كبير من المتفاعلين على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها، وطرح قضايا متعددة كانت بعيدة لم تكن على علم كامل بها، قائلة: "ربما لأنى لم أتطرق للعمل فى مثل هذه القضايا"، ومنها قضايا العمال وقضايا تخص قطاع السياحة وقضايا تخص قوانين الإيجار، وقضايا تخص القطاع والخاص من وظائف، وهناك قضايا متعددة، طرحها المواطنون عن أفكارهم، وانتقادات إيجابية للحكومة من أجل تفعيل الحلول لحل هذه المشاكل، وتم أخذ كل التساؤلات المطروحة على صفحة السوشيال وفق المبادرة وطرحها ضمن جدول من الأسئلة وسأتولى طرحها على الوزراء وفقا لجدول جلسات مجلس النواب.

وأكدت مرثا أنه مع حضور رئيس الوزراء والتنمية المحلية ووزير التموين فى التواجد بمجلس النواب، وتم طرح بعض الأسئلة من داخل المبادرة الخاصيين بالوزيرين وتم توضيح خطة الوزارة للعمل على هذه المشاكل التى تخص المواطن من قبل وزارة التموين وبطاقات التموين وهى كانت من أكثر الأسئلة، وكذلك قانون التصالح والتى كانت من الأكثر الأسئلة الموجودة، وتم طرح خطة الوزارة أيضا نحو ذلك، وسنتوالى فى طرح الأسئلة التى جاءت للمبادرة من قبل المواطنين فى جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة، من مجيئ الوزراء سواء التربية والتعليم أو التعليم العالى، أو وزير الطيران أو وزير قطاع الأعمال ووزير السياحة وزير الشباب والرياضة وغيرهم من الوزراء لمجلس النواب.

وتابعت "لاشك أن مثل هذه المبادرات التى تلتمس مع المواطنين هى أكثر قربا لدى قلب المواطن وأكثر إحساسًا بتحديات المواطنين وأكثر واقعية فى نقل نبض الشارع داخل أروقة المجلس، سواء نجحنا فى تقديم حلول متكاملة للمواطن أو لم ننجح ولكن سكيون لدينا الصدق والأمانة فى نقل صوت الشعب والعمل على نقل هموم المواطن المصري من أجل وجود حلول متعاونة من قبل الحكومة، وأرى أن الحكومة لديها الاستعداداد الكامل للعمل على حل ما يقدمه المواطن من شكاوى أو اقتراحات أو استفسارات، لاشك أن بداية جلسات البرلمان مع الحكومة جلسة تعاونية من مجلس تنفيذي وتشريعي، كلاهما يعمل من أجل هدف واحد وهو صالح المواطن العام.

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