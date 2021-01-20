انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

أعلنت السلطات الأمنية في إسبانيا، اليوم، مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين جراء انفجار في مبنى بالعاصمة الإسبانية مدريد.هز انفجار عنيف، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة الإسبانية مدريد، فيما لم تورد السلطات الرسمية حتى الآن أي معلومات بشأنه.وذكرت قناة "لا سيكستا" التليفزيونية، أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.