رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول عصابة سرقة السيارات بالإكراه في السلام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:06 م
عصابة سرقة السيارات
عصابة سرقة السيارات بالإكراه
داليا عبد الباسط
طباعة

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم، باستعجال التحريات الأمنية حول عصابة سرقة السيارات من قائديها بالإكراه وتفكيكها داخل ورشة بالسلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين "أشرف. ط"، "عيسى. ع"، "إيهاب. ت"، "طارق. ا"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة بالإكراه واستعراض بلطجة.

أقر المتهمين بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وتفكيكها داخل ورشة بمدينة السلام، وذلك بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها.

كما أقروا بارتكابهم وقائع السرقة على الطرق القريبة منهم كطريق الخانكة والنهضة بلبيس، وتمكنوا من سرقة 4 سيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة ليلا على هذه الطرق، كما أقروا بشروعهم في قتل سائقين حاولوا مقاومتهم.

وأضاف المتهمون بتأجيرهم ورشة بغرض تفكيك السيارات فيها وبيعها قطع بالسلام.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة سياراتهم بدائرة قسم السلام والخانكة وبأجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

«صوّر زوجته عارية».. القصة الكاملة لواقعة فيديو الطفلة الرضيعة وتعذيبها

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

حبس المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية

الصور

image description

حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة من شوارع منفلوط (صور)

image description

طارق الجمال يتفقد جامعة سفنكس بأسيوط الجديدة

image description

ضبط 20 طن أغذية فاسدة في أسيوط

image description

مياه أسيوط: 750 ألف جنيه لدعم الأسطول الميكانيكي بالشركة

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في الشوارع بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

انفجار مدريد.. مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين

حبس المتهم بتعرية طفلته بالدقهلية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

«عاوزة أشوف وشي».. حكاية حادث تسبب في تشويه وجه ناهد يسري

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

«قصة صورة» لـ أجاثا كريستى أثناء زيارتها لمصر

طبعة جديدة من «أطياف» لـ رضوى عاشور عن دار الشروق

«أبطال من ذهب».. كتاب يرصد قصص كفاح نجوم من الرياضة المصرية

نادي جديد للقصة بمكتبة مصر العامة بالدقهلية