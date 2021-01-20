استعجال التحريات الأمنية حول عصابة سرقة السيارات بالإكراه في السلام









أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم، باستعجال التحريات الأمنية حول عصابة سرقة السيارات من قائديها بالإكراه وتفكيكها داخل ورشة بالسلام.وكشفت التحقيقات أن المتهمين "أشرف. ط"، "عيسى. ع"، "إيهاب. ت"، "طارق. ا"، عاطلين ومسجلين في قضايا سرقة بالإكراه واستعراض بلطجة.أقر المتهمين بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه وتفكيكها داخل ورشة بمدينة السلام، وذلك بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها.كما أقروا بارتكابهم وقائع السرقة على الطرق القريبة منهم كطريق الخانكة والنهضة بلبيس، وتمكنوا من سرقة 4 سيارات مستغلين سير السيارات بسرعة منخفضة ليلا على هذه الطرق، كما أقروا بشروعهم في قتل سائقين حاولوا مقاومتهم.وأضاف المتهمون بتأجيرهم ورشة بغرض تفكيك السيارات فيها وبيعها قطع بالسلام.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات تفيد بسرقة سياراتهم بدائرة قسم السلام والخانكة وبأجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.