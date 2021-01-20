إصلاح كسر بماسورة مياه وحملات نظافة بحى شمال المنيا

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الحرية أمام المدرسة التجريبية بحي شمال المدينة والسيطرة على كميات المياه المتسربة.من ناحيته قال محمود حسين رئيس حى شمال المدينة إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى أولًا بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، قام قسم البيئة بحى شمال المدينة بحملات نظافة مكثفة بمناطق الحى كوبرى الإخصاص وشارع الحرية وتم رفع ٢٠ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع وشوارع الحى.وأضاف رئيس حي شمال أنه تم إصلاح كسر بماسورة المياه أمام المدرسة التجريبية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، وتم ردم مخلفات الحفر حتى لا تعيق حركة الطلاب.